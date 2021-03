Baschi, pulmino con otto operai a bordo esce di strada. Feriti tra i passeggeri

Sono ancora in corso di accertamento le cause per cui un pulmino, con a bordo otto operai, intorno alle 7.30 di venerdì 5 marzo, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Baschi in località Case Nuove.

Secondo quanto si apprende, il mezzo sarebbe uscito fuori strada nei pressi di una scarpata dove si è ribaltato finendo in un campo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orvieto e i sanitari del 118 in soccorso degli otto occupanti che nel sinistro pare abbiano riportato solo lievi ferite.

+++ notizia in aggiornamento +++

