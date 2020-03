Baschi, nuovo caso positivo. Tre i contagiati nel comune

Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, attraverso apposita ordinanza ha attivato, giovedì 19 marzo, l’isolamento contumaciale per un cittadino, residente nel comune, risultato positivo al Covid-19. Si tratta del terzo caso accertato nel comune guidato da Bernardini.

«Il paziente - riferisce il sindaco - si trova presso la propria abitazione, in buone condizioni di salute. La fonte di trasmissione risulta esterna al territorio comunale. Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario. La situazione è monitorata continuamente in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento».

