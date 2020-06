BASCHI - Sei anni di carcere. E' la condanna inflitta dal gup del tribunale di Firenze nei confronti della mamma di Baschi accusata di violenza sessuale nei confronti di sua figlia, di aver divulgato informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori e prodotto materiale pornografico realizzato con la bimba in tenera età.

La 38enne, difesa dall'avvocato Giancarlo Ascanio, da febbraio è detenuta nel carcere di Capanne a Perugia. Condannato a nove anni di carcere anche il padre della piccola, un artigiano grossetano di 41 anni, pluripregiudicato per gli stessi reati e arrestato con le stesse accuse contestate alla donna. La coppia era finita in cella al termine di una delicata indagine coordinata dal coordinamento della polizia postale della Toscana.

"Dovremo attendere le motivazioni della sentenza per capire le ragioni della condanna della mia assistita e valutare a proposizione dell'appello" ha detto l'avvocato Ascanio al termine del processo.



