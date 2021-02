Baschi chiude la Primaria, Allerona e Castel Viscardo sanificano il comune. San Venanzo e Montegabbione zone rosse. La situazione Covid nell'Orvietano

All'indomani della emissione, da parte della Giunta Tesei, della Ordinanza che in Umbria, regione arancione in base ai parametri valutati dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, colora di rosso tutta la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano (Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, San Venanzo, Lugnano in Teverina e Montegabbione), la situazione nell'Orvietano non evidenzia particolari criticità ma vengono tenuti sotto controllo in modo particolare le scuole e gli uffici pubblici.

A Orvieto, che al momento conta 24 positivi attuali, da lunedì 8 febbraio saranno sospese le lezioni in presenza nella Scuola dell'Infanzia e della Primaria di Orvieto Scalo a causa della accertata positività Covid di quattro persone, tre bambini e una insegnante della Infanzia, In seguito alle risultanze di positività, il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 2, di concerto con l’amministrazione comunale e informata la dirigente Isabella Olimpieri dell'Istituto comprensivo Orvieto-Montecchio a cui la scuola in questione fa capo, ha programmato, a partire da lunedì, uno screening che coinvolgerà gli alunni, gli insegnanti e i collaboratori scolastici del plesso. «In attesa degli esiti dei controlli – spiega l'ufficio scolastico del comune – è sospesa la didattica in presenza per tutte le classi dell’istituto di Orvieto Scalo.»

Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, ha emesso, nella giornata di domenica 7 febbraio, una ordinanza che dispone la chiusura, in via precauzionale, della scuola scuola elementare centrale (capoluogo) nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 febbraio, salvo proroghe. Restano invece regolarmente aperte tutte le altre scuole di Baschi (capoluogo), nonché i plessi scolastici di Civitella del Lago e Colonia. Il comune di Baschi conta al momento 6 casi Covid positivi.

Il comune di Allerona, ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali per lunedì 8 e martedì 9 febbraio per procedere alla sanificazione a seguito di contagio Covid. A Allerona i positivi attuali sono 7.

Stessa identita situazione e motivazione anche a Castel Viscardo, dove i positivi attuali sono 3, che chiuderà gli uffici comunali per sanificazione negli stessi giorni.

I positivi attuali, secondo quanto riportato dagli uffici regionali, sono a Castel Giorgio 2, a Fabro 14, a Ficulle 8, a Monteleone 1, a Parrano 1, a Porano 1.

I due comuni dell'Orvietano interessati dalla ordinanza regionale che li pone in zona rossa, San Venanzo (10 casi) e Montegabbione (6 casi) dovranno seguire le stesse indicazioni della provincia di Perugia.

A San Venanzo, il sindaco Marsilio Marinelli, ha comunicato a tutti i cittadini la collocazione del comune stesso in zona rossa, in quanto «territorio limitrofo ad altri ad alto contagio». Da lunedì 8 Febbraio, e per i prossimi 15 giorni, dunque sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Sarà inoltre chiusa la Casa dell'Acqua di San Venanzo. Stessa situazione anche per il comune di Montegabbione dove il sindaco Fabio Roncella ha messo in atto tutte le disposizioni arrivate dalla regione.

