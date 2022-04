Baschi, i Carabinieri scoprono un giro di truffe a una società di noleggio autovetture, quattro gli indagati

Smantellato un sistema di truffe alle società di noleggio auto. L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Baschi, ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di Terni di quattro persone, tutte responsabili in concorso di truffa e ricettazione.

Dalle indagini è emerso che tre degli indagati, tutti di origine campana, presso note società di noleggio ubicate a Roma e Nettuno prendevano a proprie nome, in locazione, autovetture di categoria superiore, che poi cedevano ad un quarto complice il quale, mediante l’utilizzo di false procure speciali, le rivendeva ad ignari concessionari ubicati nel territorio nazionale.

In questo modo gli organizzatori della truffa incameravano cospicui guadagni illeciti derivanti dalla rilevante differenza tra il costo del noleggio (pagamento solo delle prime rate) ed il ricavo dalla successiva rivendita dell'auto a prezzo di mercato del seminuovo.

«Al momento - riferisce una nota dell'Arma - si è proceduto al sequestro di un veicolo, individuato presso una concessionaria in Provincia di Salerno, mentre all’Autorità Giudiziaria sono stati richiesti diversi decreti di sequestro preventivo per veicoli individuati in altre concessionarie, tra le quali una a Baschi».