Baschi, azienda ittica distrutta dalle fiamme nella notte

ORVIETO - Distrutta dalle fiamme nella notte l'azienda ittica della Cooperativa Valle dell'Oro, in vocabolo Abbadia nei pressi di Baschi. Sulle cause dell'incendio stanno indagando i vigili del fuoco di Orvieto intervenuti poco prima della mezzanotte per domare le fiamme. Ingenti i danni alla struttura che si trova lungo la strada 448 che collega Orvieto a Todi e che costeggia il lago di Corbara. © RIPRODUZIONE RISERVATA