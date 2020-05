Baruffa in consiglio regionale sull'utilizzo dei test sierologici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Baruffa ieri in consiglio regionale nella seduta del Comitato per il controllo e la valutazione di Palazzo Cesaroni, dedicata all’audizione del direttore regionale della Sanità Claudio Dario. Sul tavolo “gli interventi straordinari per fronteggiare gli effetti dell’emergenza coronavirus”. La seduta s’è conclusa per la mancanza del numero legale determinata dall’abbandono dei lavori da parte dei tre consiglieri della Lega Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini e Daniele Carissimi. I leghisti contestano al presidente della commissione, il grillino Thomas De Luca, l’appropriatezza delle domande poste al direttore Dario, ritenute «estranee all’argomento all’ordine del giorno, non ammissibili e tese valutare atti amministrativi che esulano dalle competenze del comitato».Ma il comitato è arrivato allo strappo dopo alcune domande poste dai consiglieri di opposizione del Pd Michele Bettarelli e Tommaso Bori in relazione all’utilizzo di 15mila test rapidi per affrontare l’emergenza sanitaria. «Acquisiti tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando», ha rimarcato De Luca. Il direttore Dario ha spiegato «l’utilità dei test nel complesso contesto delle giornate della metà di marzo... le modalità di scelta del test, l’esito delle sperimentazioni avviate e le valutazioni positive espresse dal comitato tecnico scientifico regionale». I test sono in grado di fornire una risposta in 15 minuti «e si sono rivelati particolarmente utili nei pronto soccorso - ha spiegato Dario - soprattutto nella prima fase dell’epidemia, per poter dividere i pazienti sintomatici, separando i “casi Covid” dagli influenzati». L’esito positivo del test rapido (sierologico) doveva poi essere confermato da un test molecolare, da effettuare a distanza di circa una settimana. Il grillino De Luca incontrerà nei prossimi giorni il presidente del consiglio regionale Marco Squarta «Per riferire quanto accuado». Ma non solo: «Audizioni, ordini del giorno e attività delle commissioni non possono essere sottoposte al veto della maggioranza - attacca De Luca - invece alcuni presidenti delle commissioni hanno formulato l’ordine del giorno attraverso una votazione a maggioranza».