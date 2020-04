E' arrivata al Santa Maria di Terni la barella biocontenimento donata dall'azienda Ceplast di Terni. La barella permette di movimentate il paziente positivo al Covid-19 in assoluta sicurezza, sia per gli operatori dell'ospedale che per l’ambiente che viene attraversato durante il trasporto. Spostamento che può così avvenire velocemente in massima sicurezza, mentre si possono prestare i primi soccorsi. La barella, ricevuta al pronto soccorso di Terni, evita la decontaminazione a posteriore dei percorsi e degli ascensori. L'importante dispositivo è stato ricevuto dalla dottoressa Rita Commissari, dal primario del Pronto soccorso, Giorgio Parisi, e da Leonardo Fausti, della task force voluta dal commissario Andrea Casciari per coordinare le tante donazioni fatte al Santa Maria.

Ultimo aggiornamento: 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA