AMELIA - Dopo 11 anni si riapre l'inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, la mamma amerina sparita nel nulla il 27 ottobre del 2009.



La svolta arriva alla Spezia, dove i carabinieri hanno notificato l’invito per un interrogatorio ad un pentito di ’ndrangheta che vive da tempo nell’estremo levante ligure.

L'uomo è indagato per omicidio volontario in concorso con un'altra persona.

Venerdì si presenterà alla caserma dei carabinieri per essere interrogato dal procuratore, Alberto Liguori.

Un passaggio che potrebbe portare alla conclusione di un giallo irrisolto, che ha visto archiviare l'indagine contro ignoti aperta a suo tempo in procura.

Contro questa decisione si erano battute le sorelle di Barbara, che avevano chiesto di riaprire il caso.