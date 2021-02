TERNI Nella giornata di ieri, i militari dei comandi compagnia Carabinieri di Terni e di Amelia hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio particolarmente focalizzando la propria attenzione sulle zone del centro di Terni, Maratta e Collescipoli e sui comuni di Narni e Amelia. In totale i militari impiegati hanno controllato 150 persone a bordo di 114 veicoli e sottoposto ad accertamenti 6 locali pubblici, di cui uno sanzionato. Nello specifico nella tarda serata, ai fini della verifica del rispetto della normativa in tema di prevenzione dal contagio da covid-19, i militari del comando della stazione carabinieri di Collescipoli hanno proceduto al controllo di un bar di via Narni poichè, transitandovi di fronte, notavano la presenza di un avventore che al banco stava consumando un caffè; a carico dell’avventore (giunto da fuori comune) è stata elevata la contravvenzione prevista mentre a carico del titolare veniva applicata la sanzione della chiusura dell'attività per 5 giorni. Verso le ore 16 di ieri invece, sul fronte amerino e nell’ambito del medesimo servizio, a Narni Scalo personale del locale comando stazione carabinieri ha tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”: un tunisino di 31 anni residente a Narni, pregiudicato. I militari operanti, informati della presenza in zona di via Tuderte e Ponte di Augusto di un’attività di spaccio, individuavano l’uomo pedinandolo fino a casa dove, a seguito di una perquisizione domiciliare, rinvenivano all’interno dell’abitazione dello straniero 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina confezionata in dosi pronte allo spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario atto al confezionamento. La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato veniva quindi portato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.

