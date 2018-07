PERUGIA - Un bar trasformato in saloon, con gli ingredienti tipici dei film western che vedevano protagonisti Bud Spencer e Terence Hill: rissa a base di cazzotti e sedie volanti. E' successo nella serata di sabato, nella zona di San Mariano.



Improvvisamente, complice evidentemente il troppo alcol, alcuni fra gli avventori hanno cominciato ad alzare la tensione, dopo poco sfociata in una vera e propria rissa. Immediatamente, dai gestori del locale è partita la richiesta al 113 di intervenire per fermare quegli attimi di follia.



Quando sono arrivati, i poliziotti hanno avuto modo di vedere come tre romeni fossero ancora intenti a darsele all'esterno del bar con tanto di sedie lanciate e pugni da una parte e dall'altra. I poliziotti sono riusciti a bloccare i tre, che sono stati immediatamente portati in questura e denunciati per rissa.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



