PERUGIA - Un contro-calendario: per chiedere di riaccendere i motori prima degli altri, perché l’obiettivo “Covid-free” è molto più vicino in Umbria che in altre regioni. La decisione di muovere in pressing, DonatellaTesei l’ha presa ieri mattina dopo aver consultato gli uffici e il comitato scientifico presieduto dal rettore Maurizio Oliviero: si può fare, la risposta dei tecnici. Nella mossa c’è un po’ di politica. Ieri Salvini ha schierato in prima linea i suoi governatori puntando ad alzare la pressione su Conte: «Il Dpcm è discutibile, con evidenti mancanze e imbavaglia le Regioni», le parole della Tesei a metà pomeriggio. Ma c’è anche altro. L’Umbria spinge perché dopo aver mancato il via libera alla partenza anticipata domenica sera punta ad ottenere semaforo verde per un’accelerazione rispetto ad altri territori nel prossimo Decreto del Presidente del Consiglio atteso per il 18 maggio. I funzionari della giunta regionale lavorano al cronoprogramma umbro. Prevista l’ipotesi di far ripartire subito i ristoranti, a cominciare da quelli all’aperto ad esempio, e prima degli altri parrucchieri, centri estetici e negozi al dettaglio. Un passaggio dovrebbe essere dedicato pure ai centri estivi. «Chiediamo al governo certezze in merito a come e dove i genitori che torneranno a lavorare potranno lasciare i loro figli», rimarca la governatrice. Il testo della controproposta dovrebbe essere compilato entro questa sera, con il “timbro” del comitato scientifico regionale. Il documento sarà poi presentato domani nel confronto tra Governo e Regioni, un tavolo che anche l’Umbria domenica notte ha spinto per ottenere al più presto. «Alcuni settori, come affermano giustamente le associazioni di categoria, non sono inseriti tra quelli che potranno tornare in attività il 4 maggio, invece con le giuste precauzioni sanitarie avrebbero potuto riaprire - dice chiaro e tondo la governatrice umbra - chiederemo al Governo un programma di riaperture ben delineato e nero su bianco, non solo attraverso annunci mediatici, e sottoporremo anche il nostro cronoprogramma».Tesei non ha intenzione di mettere nero su bianco ordinanze in contrasto con il Decreto di Palazzo Chigi ma resta stabilmente nel fronte degli arrabbiati: «perché il Dpcm mette le Regioni nell’impossibilità di gestire alcune situazioni tramite ordinanze proprie... abbiamo solo la possibilità di stringere di più ma non di aprire». E sono 2.500 nel territorio della provincia di Perugia le imprese che hanno comunicato alla prefettura di proseguire la propria attività perché strategiche o orientate in modo prevalente all’export. Il dato è stato comunicato ieri mattina dal Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Nel corso dell’incontro è emersa anche una certa preoccupazione per le conseguenze sociali del lungo periodo di lockdown.