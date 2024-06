NARNI Centro antiviolenza Barbara Corvi, il Forum Donne Amelia torna in partita. Il Tar dell'Umbria accoglie il ricorso presentato contro il comune di Narni e l'associazione San Martino. A mettere sul piede di guerra il Forum, la pubblicazione dei risultati del bando per l'assegnazione dei servizi che a gennaio scorso aveva assegnato la gestione all'impresa sociale San Martino. Un risultato non condiviso su cui da subito il Forum aveva chiesto verifiche e approfondimenti, promettendo battaglia. Con sentenza del 10 giugno 2024 il tribunale umbro ha accolto in parte le argomentazioni del Forum, stabilendo che una componente del punteggio dell'avviso attribuito dalla commissione al Forum Donne, non era corretto. Per dirimere l'errore i giudici hanno deciso che l'associazione amerina avesse diritto allo stesso punteggio assegnato all'associazione ternana. Alla luce di questa decisione, il Forum Donne dovrà quindi ora essere ammesso al tavolo di co-progettazione che il comune di Narni deve istituire annullando quello precedente. «Come associazione - scrivono dal Forum - siamo molto contente del risultato fin qui raggiunto, per il quale abbiamo lottato insieme alla Rete Umbra per l'autodeterminazione. Questi non sono servizi "qualsiasi", ma necessitano di abilità specifiche, che sappiano creare nella relazione tra donne la possibilità di progettare percorsi per uscire dalla violenza, rispettando l'autodeterminazione delle donne stesse, contrastando la cultura patriarcale che tale violenza determina». Fra i punti più contestati all'esito del bando, proprio il mancato riconoscimento dell'esperienza nella gestione dei centri antiviolenza e la mission prevalente di contrasto alla violenza di genere nello statuto associativo. «Ci sentiamo ingiustamente trattate e valutate - avevano detto all'indomani dei risultati - considerando che il Forum Donne Amelia ha gestito dal 2012 uno sportello antiviolenza con fondi del dipartimento delle pari opportunità; ha nell'oggetto sociale, come attività esclusiva, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e dal 2018 gestisce il centro antiviolenza della zona sociale 11, con attestati di stima e risultati verificabili». Per ribadire la loro posizione, il 20 aprile scorso c'era stato anche un presidio sotto il comune di Narni, per ribadire la professionalità maturata dalle associazioni femministe e laiche nella gestione di questi servizi. Oggi la sentenza.