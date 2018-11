Bandito armato di pistola rapina un bar a Foligno. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Bandito armato di pistola rapina un bar. E' accaduto venerdì, poco prima delle 20, in via dei Trinci a Foligno, ai danni del Bar Fire, attività già “visitata” nei mesi scorsi dai malviventi con almeno due spaccate con assalto alle slot. Al momento del colpo di venerdì nel locale c'era solo una commessa. Il bandito è entrato a volto coperto, ha estratto la pistola intimando alla commessa di consegnargli il denaro in cassa. Il bottino ammonterebbe ad alcune centinaia di euro. Poi la fuga, favorita al buio e l'arrivo dei carabinieri che indagano sul caso. Diverse le piste seguite. C'è da capire se chi ha agito sia un “solitario” o se invece ad attendere il balordo ci fosse un complice, con funzioni di palo e autista, a bordo di un mezzo per la fuga, un'auto o forse uno scooter. Da approfondire anche l'aspetto legato all'arma. Potrebbe trattarsi di una pistola giocattolo, ma solo le investigazioni potranno confermare o smentire questa ipotesi.