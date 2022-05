Martedì 17 Maggio 2022, 01:05

«Richieste per Falletti da Dubai? Guardi, anche se mi offrissero 20 milioni, ci penserei tanto a lungo. E alla fine, sa che farei? Non lo cederei». Il presidente Stefano Bandecchi blinda il fantasista uruguaiano della Ternana. Lui, come gli altri big della squadra. Rimbalzano voci di mercato legate in particolare a tre calciatori. Ci sono anche contatti dall’estero per Anthony Partipilo e si è fatto avanti già qualcuno pure per Antonio Palumbo. Ma è su Cesar Falletti, l’indiscrezione più interessante. Da Dubai, infatti, c’è chi sarebbe pronto a mettere sull’unghia più di 4 milioni di euro. Bandecchi, però, non batte ciglio. Questi qui, lui, non li cede. E con loro, ne aggiunge pure altri due. «Falletti, Partipilo, Palumbo, ma anche Donnarumma e Pettinari. Se io dico che voglio una squadra per poter puntare alla serie A, non posso certo privarmi di questi calciatori. Su di loro, conto molto. Restano con noi, perché hanno la mia fiducia. Faremo pochi ritocchi alla rosa di quest’anno e non cederemo certo i migliori. Non è nemmeno ipotizzabile, una cessione». Dunque, questi non si toccano. Oggi, Bandecchi, ha questa linea. Il mercato, ufficialmente, parte il primo luglio. Le operazioni e i primi contatti, teoricamente, potrebbero essere già in atto. Siccome la Ternana un anno fa ha investito anche per assicurarsi giocatori importanti, è facile dedurre la possibilità di veder arrivare sulle scrivanie di via della Bardesca richieste e offerte proprio per i migliori della rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli. «Senta, la Ternana non è un supermercato – dice ancora il presidente Bandecchi – e i suoi giocatori bravi se li tiene ben stretti. I miei obiettivi, voi, già li conoscete. Per raggiungerli, oltre a un’unità di intenti tra tutti, ci vuole anche una squadra competitiva. L’abbiamo già. Quando comincerà il ritiro estivo, avremo sicuramente l’80% della squadra già fatta, in quanto verranno quasi tutti riconfermati. Un gruppo già collaudato, i giocatori si conoscono già bene tra loro grazie a un anno già disputato insieme. Ed io sono già felice solo a questa idea». Dubai o non Dubai, oggi, per Bandecchi, Falletti è un cardine di questa Ternana. E il giocatore, sicuramente, sta bene a Terni, dove ha trovato una seconda casa. Già in passato (l’ultima volta proprio due anni fa) ha declinato lusinghiere e succose offerte, scegliendo la Ternana. «Guardate, che se io avessi avuto intenzione di venderlo, lo averei già ceduto. Invece, me lo tengo stretto. Magari, se lo venderò, sarà quando saremo andati in serie A, nei prossimi tre anni». E chiosa quest’ultimo concetto con una delle sue caratteristiche e ormai familiari risate allegre.