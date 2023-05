Bandecchi sindaco di Terni e Corridore vice

TERNI – Un pomeriggio indimenticabile. Una festa interminabile. Stefano Bandecchi diventa sindaco di Terni e annuncia il suo vice: sarà Riccardo Corridore. L’aria era quella. E il fedelissimo avvocato amico e coordinatore provinciale di Alternativa popolare se lo aspettava. Corridore prenderà in mano il Comune di Terni quando Bandecchi dovrà spostarsi dall' Umbria per gli impegni di imprenditore. Stavolta non lo farà in camper o alla guida di una vela elettorale. Comunque, ovunque andrà Bandecchi, porterà l'immagine di Terni con sé. «San Bandecchi un pò come San Valentino» - come dice scherzando proprio il sindaco di Terni .