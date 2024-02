Terni Dimissioni del sindaco confermate e spettro commissario per un anno alle porte. Terni ripiomba nel buio. A distanza di sei anni dall'ultimo commissariamento, firmato Antonino Cufalo, Terni sta per rivivere un incubo già vissuto. Sarebbe il terzo caso nel giro di trent'anni, dopo le crisi politiche che hanno segnato la fine di Gianfranco Ciaurro e Leopoldo Di Girolamo. Resta l'incognita delle elezioni anticipate che potrebbero portare alle urne i ternani prima della fine del 2024, ma solo se il governo decidesse di accorpare le regionali di dicembre per l'Umbria con le comunali di Terni. Con le dimissioni protocollate ieri è iniziato il conto alla rovescia dei canonici venti giorni di tempo che ci sono per la conferma o meno dell'uscita di scena annunciata ieri dal sindaco Stefano Bandechi. Il che vuol dire che è stato superato il limite del 24 febbraio, termine ultimo per andare al voto entro l'anno. Anche se a seguire le tracce che Bandecchi lascia qua e là è chiaro il tentativo di depistare tutti. Il primo cittadino dimissionario ha lasciato intendere che tutto è possibile. O meglio, ha detto tutto e il contrario di tutto. Da una parte parla di «dimissioni irrevocabili che diventeranno effettive il 28 febbraio», dall'altra parla di scenari che vuole seguire per capire come comportarsi alla fine dei venti giorni canonici che la legge gli consente per rientrare dalla crisi o confermar le dimissioni. Crisi che per paradosso ha innescato lui dal momento che ieri mattina per la prima volta si è registrato un voto contrario di una parte di Ap rispetto alle indicazioni del capogruppo Guido Verdecchia. A rompere le catene sono stati i consiglieri comunali Danilo Primieri e Ivano Consalvi. Il primo ha votato a favore di un atto del Pd che chiedeva il rinvio della discussione sulla variazione del bilancio per il dissesto, il secondo si è astenuto per facilitare ulteriormente la vittoria delle minoranza che in Terza commissione hanno mandato sotto la maggioranza 4 a 3, con il capogruppo Verdecchia che ha lasciato la sala visibilmente alterato. Insomma, la resa dei conti dentro Ap è già iniziata ma Bandecchi vuole vedere se ci sarà un «fuggi fuggi verso altri lidi, Pd o FdI» come ha spiegato lui stesso ai suoi più stretti collaboratori. Una crisi politica che di fatto ha innescato lui con le dimissioni, dal momento che fino a ieri mattina non si era registrata mai nemmeno una parola fuori posto da parte dei rappresentati e dei consiglieri di Ap rispetto alla linea imposta da Bandecchi. Ieri addirittura in due si sono coordinati per mandare sotto Ap con la complicità del Pd su un atto di non poco conto come il riallineamento del dissesto con il bilancio ordinario. Operazione che prevede una variazione di bilancio record, da 70 milioni di euro. Risorse necessarie per pagare i creditori che ancora non sono stati saldati dopo la fine del dissesto perché non hanno accettato la prima proposta. Un passaggio chiave per imprese e società che da anni attendono questi soldi e che ora dovranno sperare che tutto si risolva per il meglio senza l'arrivo di un commissario che complicherebbe ulteriormente l'iter.