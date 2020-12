Bandecchi: "Ternana, tra qualche giorno il progetto del nuovo stadio e della clinica"

TERNI - Nel giorno di Santo Stefano, il presidente della Ternana rilancia sul nuovo stadio abbinato alla clinica. Stefano Bandecchi, insomma, non si ferma ma rilancia su due temi che nelle settimane scorse erano di grande attualità e che, c'è da scommettere, ci ritorneranno nei prossimi giorni. Anche perché Bandecchi riesce a mescolare calcio e covid, stadio e sanità, lavoro e solidarietà, regalando pure una sorta di messaggio di speranza alla comunità. Esagerazione? Senza dubbio un risultato lo ottiene. Quello di riuscire a parlare seppur indirettamente di Ternana in una fase in cui il campionato è fermo, osservando la sosta per le festività. Ma anche in questo caso il successo mediatico è assicurato. Quello sul campo, come afferma lo stesso, presidente deve ancora avvenire. Sognando uno stadio da venti mila posti, buono pure per la Coppa dei campioni. I più sperano per la serie B.

Ecco il video del discorso del presidente Stefano Bandecchi

