Bandecchi: «Pronto laTernana Palaeventi per gestire il Palazzetto dello sport»

TERNI - La cartuccia l'ha sparata ugualmente anche senza la candidatura alla Camera. Stefano Bandecchi all'indomani dell'esclusione della possibilità di candidarsi con la lista di Italia Viva - Azione, annuncia l'intenzione di acquisire il Palazzetto dello sport in costruzione nelle adiacenze dello stadio Libero Liberati.

«Ho avviato delle trattative -afferma il presidente della Ternana nonché proprietario dell'Università Cusano Stefano Bandecchi- che sono a buon punto per l'acquisizione del Palazzetto dello sport. Ho trovato un accordo possibile attraverso il quale i cinquemila posti potranno essere sfruttati non solo per le competizioni sportivi, ma anche per attività come concerti, convegni, fiere, spettacoli teatrali, capace di attrarre migliaia di persone anche da fuori, riempiendo gli alberghi trasformando in meglio la città che non sarà più identificata solo con l'acciaio».

Dichiarazioni che apriranno ulteriori fronti di polemica cittadina.