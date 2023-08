Bandecchi, esposto di FdI sul tavolo del procuratore Liguori. Il sindaco di Terni: «Nessun avviso di garanzia»«

E' arrivato sul tavolo del procuratore del tribunale di Terni, Alberto Liguori e dell'aggiunto Mirko Stramaglia l'esposto presentato dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Marco Cecconi e Orlando Masselli contro il sindaco di Terni Stefano Bandecchi

. Al momento l'esposto è stato preso in carico e le accuse indicate dai legali dei due consiglieri ai carabinieri sono quelle di minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un atto "tecnico".

Le indagini sono all'inizio, non sono stati inviati avvisi di garanzia - cosa confermata dallo stesso sindaco di Terni Stefano Bandecchi che ha detto : «Non ho ricevuto nulla»- e si sta indagando a largo raggio, non solo sui reati indicati dai due consiglieri, ma su tutto lo svolgimento della sfiorata rissa in consiglio comunale, compreso l'episodio che ha riguardato i vigili urbani.

In una seconda parte del filmato, infatti, si sente il sindaco di Terni fare dichiarazioni forti contro i vigili urbani che erano presenti in aula, invitandoli ad agire come da lui richiesto. Per questo la procura ha chiesto ai carabinieri di acquisire le immagini della seduta del consiglio comunale in cui si è verificara la sfiorata la rissa.