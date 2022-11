Non lo fanno passare con l'auto, il patron della Ternana Bandecchi se la prende con la polizia: «Per uno che regala milioni alla città io il birillo lo avrei spostato»

TERNI Non finisce di stupire il patron della Ternana Stefano Bandecchi, che ha attaccato la polizia rea di non averlo fatto passare alla guida della sua auto in una strada bloccata con dei dissuasori nei pressi dello stadio Liberati per andare a vedere la partita contro il Brescia, malgrado (sono due parole) lui regali milioni alla città. Si tratta dell'enesima esternazione del presidente su Istagram dopo la gara contro il Brescia dove se la prende con la Digos: «Io non la uso, non mi serve il servizio assistenza rincoglioniti; ma poi devo fare la strada più lunga per entrare allo stadio perché non mi si sposta un birillo perché quello che sta lì dice di non aver ricevuto disposizioni, non lo mando a fanculo perché ha la divisa e non posso ma io per uno che regala milioni alla città, un birillo lo avrei spostato». Lo stesso Bandecchi che lunedì mattina si presenterà all'hotel Garden per per presentare la sua candidatura ufficiale a sindaco della città.