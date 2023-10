Bandecchi a Perugia lancia la candidatura a sindaco di Baiocco: una banca cittadina, lo stadio e il Nodo

PERUGIA Il ciclone Stefano Bandecchi arriva a Perugia, monopolizza la presentazione del candidato sindaco Davide Baiocco per Alternativa Popolare e lancia la sfida per palazzo dei Priori. Lunedì mattina da piazza IV Novembre alla Sala della Vaccara, battute, interviste, risposte anche a chi gli grida forza Perugia. Tutti in fila per parlarci e guardarlo da vicino anche quando si infila al bar per un caffè.

Alla Vaccara sala strapiena. Fans, fans in avvicinamento e osservatori.

Notati un bel pacchetto di grillini ed ex leghisti. Ma anche il vice sindaco Tuteri e l'assessore Giottoli incuriositi dal ciclone. A fargli da scorta, oltre ai suoi body guard, anche l'ex arbitro Paolo Tagliavento che ha seguito ogni passo del Bandecchi- day perugino.

I temi? Come al solito tutti. Bandecchi attacca dritto per dritto:«I partiti? Esistiamo solo noi di Alternativa Popolare, gli altri non sono partiti. Ci mangeremo Forza Italia. La presidente della Regione Tesei?Se fa l'ospedale a Terni può parlare, altrimenti è andata. Sto con Israele, Gaza va spianata. Rischio terza guerra mondiale? Meglio, almeno., dopo, ci saranno altri 80 anni di pace». C'è anche lo schema per le elzioni perugine del sindaco: secondi al primo turno e vittoria al ballottaggio, come a Terni. Sullo sfondo Foligno. Sorride alla domanda su Enrico Presilla indicato nella sfida per la terza città della regione. Un sorriso che vale come una riserva sciolta.

Eppoi via verso la sfida perugina. Ancora il sindaco di Terni: «A Perugia è stato peggio che a Terni. Vi hanno massacrato. Perugia (facendo la pagella a Romizi) come città è precipitata così come la Regione che svende l'Umbria un po' al Lazio e un po' alla Toscana». Il tema dell'Alta Velocità è sul tavolo.

Alternativa Popolare correrà da sola. Solo liste in appoggio al sindaco Baiocco. L'ex grifone spiega: «Mi è sempre piaciuta la politica. Mi sono sempre chiesto perché le cose non si potevano cambiare. Ecco perché sono qui. Stadio e Nodo? Non sono state fatte scelte e si è rimasti fermi oer anni. E quando sento parlare di stadio, sento solo parlare del Perugia. No, lo stadio è di tutta la città, anche del Perugia». Bandecchi lancia il suo candidato così: «Ha il carattere del capitano, sa come si tiene uno spogliatoio. Ed è un imprenditore, un uomo dei fatti e non delle chiacchiere. Non l'ho scelto perché ha fatto il calciatore». Tra i temi forti della campagna elettorale annunciati dal coordinatore perugino di Ap, l'avvocato Carlo Pacelli, quella della creazione di una banca cittadina. E le buche cancellate nei primi cento giorni. Ad affiancare Bandecchi e Baiocco il coordinatore provinciale di Ap, Cristian Brutti e il vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore.