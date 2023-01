Domenica 29 Gennaio 2023, 09:07

L'ANNUNCIO

TERNI «La Ternana è in vendita. Ai miei avvocati sono arrivate già tre manifestazioni di interesse. Ma l'Unicusano non abbandonerà la società». Stefano Bandecchi e il suo sabato del villaggio dove ha giocato almeno tre partite. Quella che lo hanno visto protagonista prima durante e dopo la gara col Modena ripreso minuto per minuto da una troupe di Piazza Pulita. Cameraman e giornalista non lo hanno lasciato solo. Quella calcistica vera e propria vinta dalla Ternana per 2 a 1. Quella con l'annunciata vendita societaria. Che probabilmente è la parte che scalda di più i cuori e le menti degli appassionati di vicende calcistiche della Conca. Quale futuro avrà la società? «La Ternana è in vendita conferma Bandecchi all'uscito dello stadio seguito dalla troupe di La 7- Quando? Quando arriverà una persona serie, un fondo di investimento serio. Soggetti che possano acquisire la Ternana in maniera corretta. Ma l'Università Nicolò Cusano non abbandonerà la società. Il consiglio di amministrazione ha deliberato che rimarrà con almeno il dieci, venti per cento delle quote. Non sarà più un assest strategico, ma continueremo a proseguire nel nostro progetto rimanendo all'interno sicuramente attraverso una sponsorizzazione ma senza avere la maggioranza». Qualora la Ternana venisse venduta, a chi potrebbe andare? «Abbiamo chiesto ad uno studio di consulenza di provvedere alla vendita della Ternana prosegue Bandecchi- al momento ci sarebbero tra manifestazioni di interesse? I nomi? Non li conosco neanche io. Sono stato informato dagli avvocati». Il cameramen di Piazza Pulita continua a girare. Lo ha fatto prima della partita, quando il presidente è stato intervistato. Ha proseguito durante il match immortalando il patron seduto in panchina per godersi tra strette di mano, sorrisi, applausi del pubblico, la vittoria casalinga targata Ghiringhelli e Favilli. Ha proseguito pure seguendolo nel post partita. Come ha vissuto il Bandecchi uomo, presidente, questi ultimi dieci giorni? «A sessantadue anni sono diventato quello che sono. Personalmente mi dispiace di essere terminato sotto la gogna mediatica. Prima per la accuse di riciclaggio, poi siamo passati dal riciclaggio alla banale evasione fiscale. Un'altra accusa fuori luogo». Bandecchi gioca ancora con le metafore delle automobili parcheggiate nei garage, il suo come quello di chi sta compiendo le indagini. Così se ne va senza chiedere ad un agente di polizia quale automobile possedesse. C'è da scommetterci che il presidente proseguirà nelle prossime ore la sua battaglia mediatica. Rispetto al solito, però, c'è da sottolineare un aspetto: i volti dei dipendenti della Ternana che mai come ieri pomeriggio hanno manifestato smarrimento rispetto a quello che sta accadendo che le prossime giornate possano essere ancora più complicato.

Ri.Ma.

