Ternana, patron Bandecchi: «Nonostante il Liberati sia sempre vuoto, presenterò il progetto definitivo del nuovo stadio»

TERNI - Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi nel cogliere l'occasione di annunciare la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio e della clinica, mette il dito nella piaga sottolineando come il Libero Liberati continui ad essere non affollato rispetto alle sue aspettative ma anche al campionato che la squadra sta disputando.

«Nonostante lo stadio di Terni sia normalmente vuoto -attacca Stefano Bandecchi in una storia pubblicata su Instagram rivolgendosi ai tifosi- non vi dovete incazzare ma è così. Io sento tante parole, tante chiacchiere, duecentocinquantamila persone nella provincia e lo stadio è sempre vuoto. Nonostante questo, vuol dire che m’impegnerò per portare qualcuno in più allo stadio».

Parole tra il serio ed il faceto che confermano un dato, quello delle presenze al Libero Liberati che, a prescindere dalle limitazioni per il Covid, non è mai decollato. Ma la questione che interessa al presidente è un'altra: «Intanto martedì faremo una conferenza stampa nella quale presenteremo il progetto stadio-clinica. Il dado è tratto».

Il presidente, infine, chi desidererebbe avere alla presentazione che si terrà martedì 8 febbraio alle 16 in via della Bardesca, sede della Ternana: «Con l’occasione invito il Sindaco Latini alla conferenza stampa perché secondo me lui è importantissimo visto che tutto quanto avverà a Terni e farà bene anche a lui. Martedì arriva in fretta. Buonasera a tutti».