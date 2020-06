«Non esistono tabù» dice l'assessore regionale Enrico Melasecche nella lettera aperta rivolta a Stefano Bandecchi. Ma aggiunge che la proposta va «necessariamente presentata e corredata in modo decente con un progetto di fattibilità urbanistica, funzionale, sanitaria e sportiva». Messaggio chiaro. I progetti vanno presentati e non sbandierati. Del resto la richiesta del presidente della Ternana - «faccio lo stadio, ma voglio i permessi per costruire una clinica privata» - ha fatto rumore a Terni, ma anche a Perugia. Perchè arriva proprio mentre la giunta regionale sta discutendo sul nuovo piano della sanità umbra. Più che un sasso nello stagno, l'effetto è stato quello di una bomba in un incendio. Era stato proprio Melasecche a far uscire il patron allo scoperto: «Bandecchi minaccia di andare a giocare a Perugia e chiede alla Regione di accogliere non ben precisate richieste» aveva scritto l'assessore regionale.

Stavolta la partenza è morbida: «Gentile Presidente, Caro Stefano». I toni dei giorni scorsi sono acqua passata: «Sono rimasto leggermente meravigliato quando ho letto di un appello o di un progetto che non ho mai visto. Terni e questo territorio hanno un enorme bisogno di persone positive, amministratori ed imprenditori coraggiosi, ma anche di cittadini sempre più attenti. Confrontiamoci nei rispettivi ruoli piuttosto che lanciare proclami che suscitano da un lato entusiasmi, ma anche il rischio di aumentare gli ostacoli lungo il cammino. Gettare un sasso nello stagno della politica e della pubblica amministrazione regionale, mentre si comincia a delinearne la struttura della sanità in Umbria, riporta in auge una vecchia discusssione fra sanità pubblica e privata a Terni».

Melasecche appoggia la posizione del sindaco Latini, il quale aveva spiegato ieri che la cosa si può fare ma anche che «la priorità rimane la sanità pubblica ed il potenziamento del nostro ospedale».

Ora le carte sono decisamente tutte in tavola. Melasecche vede una Terni «in cui il progetto potrebbe starci benissimo perché aumenta l'attrattività». Un progetto che tenga conto del piano regolatore, varianti urbanistiche e destinazione d'uso dei terreni. Poi la Regione, fatte le sue valutazioni, potrà autorizzare la clinica con una semplice determina dirigenziale. E dare a Bandecchi la clinica convenzionata che vuole per realizzare il nuovo Liberati. Dove? Magari non vicino allo stadio, al nuovo Palasport e alle piscine. I pazienti meglio che stiano in un luogo tranquillo. Come Ternanello, ad esempio. Ma è solo uno degli aspetti che va approfondito.

