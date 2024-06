Risveglio amaro per il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Il risultato elettorale delle Europee risulta essere aldisotto della soglia necessaria per portare il primo cittadino sugli scranni dell'Europa. Nella circoscrizione del centro Italia Bandecchi arriva decimo sui dodici partiti in lizza con lo 0, 83 per cento mentre nella provincia di Terni raggiunge il 5,39. A Terni comune prende il il 9,48 (4837 voti).

