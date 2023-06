Domenica 18 Giugno 2023, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 23:49

«Mollo tutto!». Un, due e tre. «Sto andando in un consiglio di amministrazione per dare le dimissioni da presidente della Ternana Calcio e dell’università Niccolò Cusano».

La mossa a sorpresa del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, arriva nel tardo pomeriggio di ieri via social, a poche ore dal primo consiglio comunale della sua era a palazzo Spada, dove oggi si discuterà del caso incompatibilità – centro sportivo, concessione stadio Liberati e stadio/clinica – sancito dalla segretaria generale dell’ente, Noemi Spagna Musso.

La Ternana ha scelto il Liberati e ora parola al Consiglio comunale, gli scenari

Il presidente dei rossoverdi diventerà l’ex arbitro Paolo Tagliavento. Bandecchi ha annunciato anche che la stessa decisione, le dimissioni da presidente, l’ha presa anche per l’Università Unicusano, candidata a gestire il palasport.

Bandecchi lascia la Ternana e si dimette da presidente dell’Università Cusano

In casa Bandecchi è andato in scena un altro giro di valzer. Una doppia decisione che semplifica con ogni probabilità il lavoro del consiglio comunale di oggi pomeriggio, consiglio che si insedia per la prima volta e che avrebbe dovuto discutere anche della presunta incompatibilità del patron. . Che la settimana si sarebbe dovuta aprire con il botto, lo avevano pronosticato in tanto. Ma che Bandecchi annunciasse in un colpo solo sia le dimissioni da presidente della Ternana che dal consiglio di amministrazione dell’Unicusano, in pochi lo pensavano. Anche perché nei scorsi giorni gli uomini e le donne del suo entourage aveva lasciato intendere che sulla questione incompatibilità il tempo sarebbe stato galantuomo. Tuttavia questa strada appariva piuttosto complessa da percorrere, perché avrebbe comunque innescato una serie di variabili che di volta in volta sarebbe stato necessario gestire, complicando il lavoro sia della società rossoverde che dell’Unicusano, senza dimenticare le eventuali battaglie politiche in seno al consiglio comunale.

Meglio allora abbandonare tutto: «Ho lasciato tutti gli incarichi – conclude nel post Bandecchi –non conto più niente. Questa è la notizia». Grazie a questa doppia decisione, dovrebbe decadere, il condizionale è d’obbligo, la presunta incompatibilità di Bandecchi evidenziata dal segretario comunale Noemi Spagna Musso che aveva appunto acceso le luci della ribalta rispetto a questo tema. Ma al momento la guida tecnica passa giustamente in secondo piano perché con le decisioni di Bandecchi, si rimettono in gioco le strategie rispetto alla gestione della Ternana che vedrà in Paolo Tagliavento l’attore protagonista in qualità di Amministratore unico, in grado da una parte di colloquiare sia con l’amministrazione comunale che con la città, trasformandosi nel trade-union con lo staff tecnico. Un impegno nell’impegno, insomma.



Intanto, con le doppie dimissioni di Bandecchi, si allontana lo spettro di dove giocare a Frosinone. Prima di andare in stampa sia Bandecchi che Tagliavento sono stati contattati telefonicamente per commentare le ultime dichiarazioni del sindaco. Entrambi, però, non hanno risposto, rimandando quasi sicuramente ad un comunicato stampa, l’eventuale ufficializzazione della doppia operazione e soprattutto delle relative modalità. A commentare è invece il vicesindaco Riccardo Corridore: «Per non rischiare di essere sub-judice per tre gradi di giudizio –scrive sullo stesso social Corridore- Stefano Bandecchi sindaco di Terni mette al primo posto la città. Resta la convinzione dell’insussistenza dell’incompatibilità ma il futuro di Terni non po’ essere messo a rischio».