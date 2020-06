«La priorità rimane il potenziamento del nostro ospedale, se questo può essere fatto in sinergia con una struttura privata ben venga». Il sindaco di Terni Leonardo Latini dice di non avere preclusioni rispetto alle intenzioni di Stefano Bandecchi di costruire il nuovo stadio Liberati in cambio dei permessi per realizzare una clinica privata. Purchè questi non vadano a scapito della sanità pubblica. Un messaggio indiretto anche per l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, perchè la questione a questo punto si sposta inevitabilmente anche a livello politico. «Esistono norme, procedure e competenze - dice il primo cittadino, parlando di ruoli e di piani istituzionali da rispettare - io posso fare da relatore per il potenziamento della sanità del nostro territorio. Che per me, vista l'esperienza appena passata con il Coronavirus, non può prescindere dalla sanità pubblica. Ben venga chi vuole portare posti di lavoro e sviluppo. Tanti in passato hanno detto di voler investire nella sanità privata e non l'ha fatto mai nessuno. Ma devo tenere nella giusta considerazione l'erogazione dei servizi sanitari. Se questi esistono anche tramite privati senza che la sanità pubblica ne soffra, benissimo». Insomma la clinica privata di Bandecchi va anche bene, purchè lavori in sinergia con l'ospedale. La nuova regolamentazione regionale dal 2017 prevede che per l'apertura di una clinica privata basta la determina di un dirigente. Ma l'autorizzazione della Regione evocata da Bandecchi, riguarda soprattutto le risorse pubbliche di cui godono le quattro case di cura convenzionate a Perugia e quella a Foligno, mentre non esiste niente del genere in provincia di Terni. «Ogni cosa va fatta anche in base alle risorse. La convenzione non può prescindere dall'aspetto sanitario complessivo» ripete il sindaco, che però intende rimanere nel suo raggio d'azione. Ma la Legge Stadi su cui poggia il progetto di Bandecchi chiama in ballo anche Palazzo Spada. Perchè la clinica rientra negli immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva che potrebbero sorgere nelle vicinanze del nuovo impianto da ventimila posti con tribune e curve a ridosso del campo. «L'amministrazione è aperta a ogni possibilità, purchè vengano rispettate le norme e venga valutato l'interesse pubblico. La convenzione sanitaria non è competenza del Comune, lo è invece tutto ciò che riguarda la struttura dal punto di vista edilizio e urbanistico su un bene pubblico come lo stadio». Questi i termini in cui il sindaco si sta facendo portavoce. Ci sono requisiti da rispettare e un interesse pubblico prevalente. Anche se la linea politica regionale in ambito sanitario potrebbe essere diversa. Ma Latini su questo punto è irremovibile e conclude: «Nessuno svende nulla della nostra città, come avvenuto in passato. Produciamo un quarto del Pil regionale, abbiamo la storia industriuale più antica del centro Italia. Anche io sono tifoso della Ternana e figuriamoci se non sono contento di valorizzare la vocazione sportiva attraverso impianti come PalaSport, piscine e stadio, vicino lo svincolo della superstrada e a due passi dalle Gole del Nera. Non ho preclusioni per la sanità privata, purchè sia integrata virtuosamente con il servizio pubblico». La mossa a questo punto tocca alla Regione.

