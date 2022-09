Bandecchi ora ci ripensa: "Avvieremo lo stesso le procedure per il centro sportivo della Ternana, nessun accordo coi ricorrenti"

Ci ripensa, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Dopo la rabbia e l'amarezza per il ricorso al Tar nei confronti della variante urbanistica legata al terreno di Villa Palma per il nuovo centro sportivo e dopo aver detto che non avrebbe più fatto niente e che avrebbe persino portato la squadra ad allenarsi a Roma, il giorno dopo prende un'altra decisione. La rivela attraverso i social media, sempre con un video. Andrà comunque avanti con la realizzazione del centro, nonostante il ricorso, dicendosi pronto persino a sfidare i ricorrenti, con i quali dice di non voler trattare. "Dopo approfondimenti fatti con vari tecnici - dichiara il presidente - ho deciso di dare comunque continuazione all'operazione. Firmeremo in Comune l'atto, sempre che il Comune stesso non si tiri indietro, ma non credo, perché so che il sindaco è d'accordo con noi. Così, potremo pure presentare ufficialmente il progetto e andare avanti per la costruzione di questo centro sportivo. Come è giusto che sia". Nessun dialogo con i ricorrenti, verso i quali si fa pure ironico: "Non abbiamo intenzione di fare accordi con il comitato che ha fatto questo ricorso e andremo avanti per la nostra strada. Cercando anche di puntare tutte le luci e infastidire queste persone. Vogliono la guerra? Guerra sia. Quando si entra in guerra, vinca il migliore e Dio sta con noi". Non resta che attendere le prossime mosse, legate a questa vicenda. Il comitato, una famiglia di persone che risiedono nella zona accanto al punto dove verrebbe realizzato il centro sportivo della Ternana, ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per una questione di "impatto visivo" legato al progetto della società rossoverde. In realtà, pare che si stia pensando a una struttura che abbia impatto visivo pari a zero, per quanto riguarda il paesaggio collinare nel quale sorgerebbe.