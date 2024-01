Giovedì 25 Gennaio 2024, 08:00

L'Aventino in salsa ternana divide il Pd, mentre tutte le forze di centrosinistra, tra M5s e ovviamente Dem, sabato alle 17.30 scenderanno in piazza della Repubblica a Terni contro Bandecchi. Orario che coincide quasi con l'inizio del congresso nazionale di Alternativa Popolare dall'altra parte della città, al Pala Terni. In casa di FdI si discute sulla linea da adottare, tra interventisti da una parte e chi preferisce rimanere sui temi, «vero tallone d'Achille del sindaco». «Continuiamo a seguire i problemi della città, come abbiamo fatto oggi alla Oberdan», la linea di Forza Italia dettata dal capogruppo Francesco Maria Ferranti. Ma l'effetto Bandecchi si è abbattuto anche in casa del suo stesso partito, visto che la virata a sinistra con la scelta di nominare lo storico leader dei chimici della Cgil Sergio Cardinali assessore allo sviluppo economico non è stata ancora digerita, e presto potrebbero arrivare i primi segnali concreti di malessere che per ora circolano solo a microfoni spenti. E oggi si torna in consiglio comunale con la formula del question time. Un banco di prova per tutti che arriva a 48 ore dalla gazzarra di lunedì scorso quando le opposizioni hanno abbandonato la sala consiliare per via delle parole usate da Bandecchi rispetto al ruolo dell'uomo che riesce o meno a conquistare una donna con un bel fondoschiena, usando un linguaggio a dir poco colorito, durante un dibattito contro i femminicidi.

Per il momento il Pd è orientato a non partecipare ai lavori del question time di oggi, così come hanno già fatto ieri i rappresentati del centrosinistra (Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinellli e Josè Kenny) che non hanno preso parte al sopralluogo congiunto di Prima e Seconda commissione alla scuola Oberdan di Borgo Bovio. Al contrario il capogruppo Francesco Filipponi è orientato a partecipare ai lavori per il rispetto dovuto agli elettori che attendono risposte dalle interrogazioni presentate, che per la quasi totalità proprio del Pd. Per i meloniani invece non è in discussione la partecipazione alla vita politica, semmai a possibili strategie da adottare per dare un peso allo sdegno che è maturato in città dopo le parole di Bandecchi. Ma l'effetto boomerang, che in questo caso vorrebbe dire amplificare l'esposizione di Bandecchi frena una parte di FdI. Intanto, si mobilitano anche i singoli cittadini come nel caso di una petizione online lanciata per chiedere le dimissioni di Bandecchi che in due giorni ha raggiunto oltre 11mila firme.