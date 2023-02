Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi utilizza ancora una volta Instagram per diffondere il suo »pensiero. Questa volta il patron rossoverde risponde ai tifosi della curva Nord che prima della partita con il Parma avevano esposto uno striscione contro il presidente. Presidente che all'uscita dello stadio Libero Liberati aveva affermato di non essersi accorto di niente. Poi evidentemente ritornato a casa si è informato: «I calciatori della Ternana non andranno più sotto la curva Nord».

Ad una settimana dal derby col Perugia si preannunciano sei giorni a dir poco intensi.