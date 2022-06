Bandecchi anticipa in video una delle nuove maglie della Ternana, "ma non posso farvele vedere"

«Dovete aspettare le ore 18 perché la maglia ora non ve la posso far vedere». Ma lo dice in mattinata, comparendo in video in primo piano e indossando proprio quella maglia ancora "tabù" in quell'orario. Nel giorno della presentazione delle nuove maglie della Ternana per la serie B 2022-2023, il presidente rossoverde Stefano Bandecchi scherza con i suoi video instagram e fa vedere proprio un pezzo di una delle casacche nuove, bianca con risvolti rossoverdi a zig-zag, probabilmente la seconda casacca (sono tre, visto che ci sono anche la prima e la terza). Bandecchi, dunque, si diverte a dare delle anticipazioni delle nuove tenute di gioco della Ternana, presentate nel 2022 in 18 giugno in quanto è il giorno dell'anniversario dei 50 anni dalla prima storica promozione in serie A della squadra umbra. Tra l'altro, non solo le maglie riportano elementi che richiamano proprio al 1972, ma vengono presentate alla presenza di alcuni ex calciatori dell'impresa targata Corrado Viciani. Presentazione delle maglie nel pomeriggio allo stadio Liberati, mentre la sera, all'Anfiteatro romano, serata evento organizzata dal club RoccaRossoverde sempre con le maglie nuove e sempre con gli ex rossoverdi di 50 anni fa, per rievocare insieme a loro e ai tifosi proprio quel 18 giugno 1972. «Mi è stato assolutamente proibito di mostrarvi le maglie e dovrete aspettarvi alle ore 18. La cerimonia allo stadio non è aperta a tutti ma solo a un ristretto numero di persone e a giornalisti. Non sono stato invitato nemmeno io. E la maglia, non ve la posso far vedere». Intanto, però, ne indossa una...

