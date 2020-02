TERNI - Ormai il presidente della Ternana Stefano Bandecchi esterna essenzialmente su Instagram. Dopo qualche giorno di silenzio, dedicato semmai a far ammirare alcuni quadri realizzati dall'artista tifoso rossoverde Bros 40, il presidente torna a parlare esternando il suo pensiero rispetto alle tre prossime quanto decisive gare per il proseguo del campionato. Sul finale lancia pure un monito rivolto verso coloro che ritengono che l'allenatore Fabio Gallo potesse essere sulla graticola: «Non esonererò nè Gallo, nè i suoi collaboratori», le parole lapidarie del numerouno rossoverde.

Senza dubbio le prossime tre partite saranno determinanti: dopa la trasferta di domenica prossima a Catania, la Ternana affronterà in casa Bari e Bisceglie. Tutto in una settimana.