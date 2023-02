Sabato 25 Febbraio 2023, 08:38

Ma allora, Bandecchi, che fa? Vende o non vende, questa Ternana? Ogni giorno viene fuori un nuovo capitolo della telenovela e c'è un "coup de théatre" diverso. Come l'annuncio a sorpresa che Unicusano, la Ternana, non la vende più per intero e che resta in maggioranza nella compagine societaria. Secondo quanto trapela, ora le condizioni sono di far restare Unicusano al 50% finché la squadra militerà almeno in serie B. Per il resto, altri nuovi soci verrebbero accolti, ma ognuno fino a una quota massima del 30%. E pare che ci siano già dei soggetti interessati a entrare a queste condizioni. Arrivano conferme anche da Tag24, vicino proprio a Unicusano. Bandecchi avrebbe cambiato idea dopo una serie di colloqui e un messaggio ricevuto. Colloqui con il tecnico Aurelio Andreazzoli e con alcuni imprenditori locali. Il messaggio, invece, gli è arrivato da Antonio Palumbo, capitano della Ternana. Come mai, questo cambio delle carte in tavola? Bandecchi dice di averlo fatto perché è affezionato a Terni e perché si è deciso con i suoi legali che una quota tra il 40 e il 50% è congrua all'immagine di Unicusano. Liquidati con un «grazie lo stesso» i gruppi e le cordate con i quali era stato trattato il 100% della cessione. «Ora - dice il presidente - le cose sono cambiate». La Ternana e la vendita, una storia cominciata già lo scorso anno con il proposito di cercare azionisti di minoranza fino a un 40%, entrata nel vivo dopo l'inchiesta della Guardia di finanza nei confronti di Unicusano per presunte evasioni fiscali e arrivata anche a una cessione data praticamente per fatta. Bandecchi aveva detto più volte che avrebbe messo un 40% della Ternana a disposizione dei nuovi soci. Ma non si è presentato nessuno. «E allora, si va avanti così», il commento del presidente. Poi, ecco le vicende giudiziarie di gennaio e l'annuncio: Ternana in vendita perché non porta utili all'ateneo. Un annuncio con proposito di cercare partner solidi e seri e con la condizione di avere ancora Unicusano dentro fino a un 15-20% delle quote societarie. Nell'attesa di sviluppi, si arriva alla settimana che si sta concludendo, nella quale è successo di tutto. Bandecchi annuncia prima che non resterà e che uscirà al 100%. Dei sei soggetti che si erano presentati per trattare, ne erano stati selezionati tre, per cercare tra questi quello più attendibile. Uno di questi voleva proprio il 100%. Cordate internazionali, gruppi anglo-pakistani, l'imprenditore Francesco Guardascione, gli ex proprietari della Nocerina Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi. Nulla di tutto questo. L'ennesimo colpo di scena di Bandecchi torna a rimescolare tutto.