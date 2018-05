PERUGIA - La banda del gas colpisce ancora: assaltato un altro bancomat nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad andare distrutto l'atm all'esterno del centro commerciale Emisfero, in via Settevalli.



L'allarme è scoppiato intorno alle quattro del mattino, quando il botto ha fatto rapidamente arrivare sul posto la sorveglianza privata e la polizia. I banditi dopo aver fatto saltare la parte esterna hanno portato via i soldi (secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di qualche migliaio di euro) per poi scappare.



Le telecamere di sorveglianza del centro commerciale hanno ripreso la scena e la polizia sta lavorando per risalire agli autori del raid.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



