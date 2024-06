Venerdì 7 Giugno 2024, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:15

PERUGIA - Quasi 270mila euro di bottino, grazie a furti compiuti in aziende in Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Marche: per questo sono state arrestate dalla polizia sei persone, prese in provincia di Caserta.

Gli uomini della questura di Perugia, con la collaborazione della squadra mobile di Caserta, a conclusione di una vasta e articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione - a Parete e Villa Literno (Caserta) - ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Perugia nei confronti di cinque cittadini romeni con età comprese fra i 32 e i 39 anni e un cittadino pakistano di 40, ritenuti gravemente indiziati dei reati di furto aggravato in concorso e tentato furto in concorso.

Le indagini, svolte dalla squadra mobile della questura di Perugia, sono partite nel giugno dello scorso anno, quando quattro degli indagati - secondo la ricostruzione degli investigatori - dopo aver forzato il cancello di ingresso di un'azienda agricola di Perugia, hanno rubato diversi elettrodomestici, 420 litri di gasolio e 900 metri di cavi elettrici, del valore totale di 100mila euro. Grazie alle immagini di videosorveglianza, si è risaliti all'identità di tre cittadini romeni e del cittadino pakistano ritenuti coinvolti nei fatti. Dalle intercettazioni telefoniche, è emerso come i quattro, insieme agli altri due romeni, sarebbero gli esecutori materiali di altri furti in aziende agricole e del settore primario a Bertinoro (Forlì Cesena), Viterbo, Monbaroccio (Pesaro Urbino), Cesena e Valmontone. Secondo quanto spiegato dalla procura di Perugia, i ladri, alternandosi di volta in volta nella commissione dei reati e, in alcuni casi, in concorso con persone rimaste al momento ignote, di notte si sarebbero introdotti all'interno delle aziende impossessandosi, a seconda dei casi, di gasolio per oltre 1.500 litri, cavi elettrici per una lunghezza totale di oltre 9 chilometri, tre furgoni ed attrezzature da lavoro varie.