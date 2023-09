Mediocredito al cda della Cassa di Risparmio di Orvieto

ORVIETO Si è svolto ieri il Cda della Cassa di Risparmio di Orvieto con (da sinistra) l'AD di Banca Popolare di Bari, Cristiano Carrus, l'AD di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, il Presidente di Cassa di Risparmio di Orvieto, Stefano Farabbi, il Presidente di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti, e il Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Orvieto, Emanuele Carbonelli.

«La nostra presenza testimonia il grande apprezzamento per il lavoro di Cassa di Risparmio di Orvieto, una banca solida e credibile che serve il territorio da oltre 170 anni, e la reale sinergia, vicinanza e stretta collaborazione che vogliamo rafforzare come Gruppo Bancario", ha dichiarato il presidente di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti, a margine del Cda. "Insieme alle colleghe e ai colleghi di CRO, lavoriamo insieme per dare risposte concrete alle esigenze dell’intera comunità in cui operiamo, dalle imprese alle persone».