Amelia Ladri pasticcioni che, con l'aiuto di un computer, volevano prelevare i soldi da un bancomat. Il furto è stato sventato nella notte fra venerdì e sabato ad Amelia presso la filiale Intesa Sanpaolo di piazza Augusto Vera. Una pattuglia dei carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia, intorno alle ore 3.30, transitando in piazza ha notato tre persone incappucciate che armeggiavano nei pressi dello sportello bancomat. Alla vista dei militari, i tre si sono subito dileguati: ne è nato un inseguimento che non ha purtroppo consentito di acciuffare i soggetti. «Per la fretta – riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Terni – i ladri hanno lasciato sul posto un computer portatile collegato ad alcune batterie e dei fili che, collegati al computer del bancomat, ne avrebbero provocato lo sblocco ed avrebbero consentito ai malfattori di accedere al denaro contenuto nello sportello automatico». Ora le indagini proseguono per identificare i tre ed individuare anche il complice che li avrebbe attesi a bordo di un mezzo per agevolarne la fuga.

