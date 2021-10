Venerdì 1 Ottobre 2021, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 20:17

Il corpo senza vita di un bambino, Alex Juhasz, è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 ottobre, a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve (Perugia), all'interno di un supermercato. Il bambino, due anni circa, ha ferite all'addome e al collo. Il piccolo era con la madre. Questa - secondo una prima ricostruzione - sarebbe entrata nel supermercato con il bambino in braccio. Da stabilire dove e come siano state provocate le ferite al piccolo. «Quello che è certo - ha detto il sindaco Fausto Risini - è che si tratta di una grande tragedia accaduta in un centro piccolo e tranquillo, ora sconvolto». Sul posto carabinieri e 118.

È omicidio l'ipotesi per la quale procede la procura della Repubblica di Perugia. La donna è rimasta sul posto e quindi i carabinieri l'hanno bloccata, ma non sarebbe in stato di fermo. Sul bambino sono state subito notate ferite da arma da taglio.

Trovato passeggino con tracce di sangue

Un passeggino con alcune tracce di sangue è stato trovato nei pressi del supermercato a Pò Bandino di Città della Pieve dove un bimbo, con ferite all'addome, è stato portato morto in un supermercato. È uno degli elementi al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura di Perugia, che stanno ancora cercando di ricostruire quello che è successo. Non è ancora chiaro se il piccolo, due anni circa, fosse già morto quando la donna lo ha portato nel supermercato. Presentava comunque delle ferite da arma da taglio, all'addome o al collo. Per stabilire come, quando e dove sia morto gli inquirenti sono in attesa dei rilievi del medico legale intervenuto sul posto con il magistrato di turno, Manuela Comodi.



I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in un edificio abbandonato proprio davanti il supermercato: qui sarebbe stato trovato un coltello sporco di sangue, che è stato subito repertato. Nello stesso edificio, una centrale Enel dismessa, sono state trovate altre tracce di sangue.

Bambino morto, donna in stato confusionale

Secondo quando si apprende, una 43enne di origine ungherese, domiciliata in Toscana, ha adagiato sul nastro trasportatore di una cassa il corpo senza vita del figlio di 2 anni: come emerso dalla prima ricognizione, il corpo del piccolo presenta numerose ferite d'arma da taglio al collo e al torace. La donna, in stato confusionale, non ha fornito una versione univoca ed è stata portata in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Intorno al supermercato, tante persone sono accorse sconvolte dalla notizia.