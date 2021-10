Venerdì 1 Ottobre 2021, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 18:45

Il corpo senza vita di un bambino è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 ottobre, a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve (Perugia), all'interno di un supermercato.

Il bambino, due anni circa, ha ferite all'addome e al collo. Il piccolo era con una donna, ma non è ancora chiaro il grado di parentela. Questa - secondo una prima ricostruzione - sarebbe entrata nel supermercato con il bambino in braccio. Da stabilire dove e come sia stata provocata la ferita al piccolo. «Quello che è certo - ha detto il sindaco Fausto Risini - è che si tratta di una grande tragedia accaduta in un centro piccolo e tranquillo, ora sconvolto». Sul posto carabinieri e 118.

«Ferita all'addome»



Secondo quando riportato dall'Adnkronos, una 43enne di origine ungherese ha adagiato sul nastro trasportatore di una cassa il corpo senza vita del figlio di 2 anni, che presenta numerose ferite d'arma da taglio al collo e al torace. La donna, in stato confusionale, è stata portata in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.