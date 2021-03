Bambino di 17 mesi resta chiuso nell'auto, paura per una famiglia romana a Nocera Umbra: intervengono i vigili del fuoco

NOCERA UMBRA - Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per per un bimbo di 17 mesi rimasto chiuso in macchina giovedì intorno alle 21.30 in località Bagnara nel Comune di Nocera Umbra (Perugia).

Il piccolo - riferisce una nota dei vigili del fuoco - seduto su seggiolino posteriore, distratto dalla madre (mamma e figlio sono di Roma) fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Gaifana che prontamente hanno aperto lo sportello dell'autovettura mettendo in salvo il bambino. L'auto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe chiusa automaticamente, con le chiavi rimaste sul posto del conducente.

Ultimo aggiornamento: 10:49

