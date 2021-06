Bambino di cinque anni rischia di affogare salvato da una bagnina

TERNI Paura nel primo pomeriggio di ieri in spiaggia, ma per fortuna l’intervento tempestivo di una bagnina ha salvato la vita a un bambino di cinque anni. È stato anche il primo salvataggio in mare della stagione per i bagnini della Fin Salvamento in servizio sulle spiagge del litorale viterbese.

Alle 14 di ieri un bambino di cinque anni di Terni è stato salvato dall’assistente bagnanti Mitiana Cruciani, di turno in una delle torrette installate dal Comune sulle spiagge libere di Montalto di Castro e Pescia. Il piccolo, che si trovava in vacanza con i genitori, stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia sul tratto di costa davanti piazzale Tirreno, quando improvvisamente la corrente marina lo ha trascinato in una buca.

La bagnina sulla torretta si è accorta che il bambino stava annaspando. Senza perdere un istante, si è immediatamente gettata in acqua con il baywatch e, una volta raggiunto il piccolo, lo ha afferrato e trascinato a riva sano e salvo.

Del caso si sono interessati anche la delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto e la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, particolarmente attive in questi primi week-end estivi. Tanto lo spavento per i genitori che hanno potuto riabbracciare il piccolo, sano e salvo.

L