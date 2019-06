Ballottaggio, Orvieto ha scelto il nuovo sindaco: affluenza al 64,9%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Orvieto ha scelto il suo nuovo sindaco. Alla chiusura delle urne alle 23 hanno votato 10.678 elettori sui 16.445 aventi diritto, circa 2.500 persone in meno rispetto al primo turno. Due settimane fa erano stati 12.104, il 73,6%. Nel 2014 tra il primo e il secondo turno si “persero” circa 2mila votanti: 10.752 gli orvietani che con il 54,38% scelsero Giuseppe Germani anziché Toni Concina, fermo al 45,62%.I due sfidanti, Roberta Tardani e il sindaco uscente Giuseppe Germani, si sono “marcati” stretti per tutto il weekend, invitati e ospiti di eventi e manifestazioni organizzati nel fine settimana delle Pentecoste. In mattinata Germani ha votato nella sezione 17 a Sferracavallo mentre la Tardani alla 2 nel centro storico poi si sono ritrovati all’Opera del Duomo per assistere alla discesa della Palombella e alla consegna della colomba ai giovani sposi. Nel pomeriggio di nuovo insieme, seppur distanti, in piazza del Popolo per il palio dei balestrieri così come lo erano stati anche sabato per le premiazioni dei concorsi di Orvieto in fiore.