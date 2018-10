© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa sera sul palco del Bad King, tra i locali più vitali delle notti perugine,torna ad esibirsi con la sua band dopo aver preso in mano la gestione. Il musicista, già direttore artistico del pub di Prepo negli ultimi sei anni, porterà avanti il progetto insieme al socio: «Dopo sei anni a organizzare i concerti - spiega Ballarano - si è creata la situazione giusta per fare questo passo. Il locale è cresciuto così tanto anche grazie ai vecchi gestori, che mi hanno dato davvero carta bianca e verso i quali nutro grande riconoscenza. Sono stati folli e visionari quanto me a pensare di poter portare in un pub artisti di livello internazionale!». Dal punto di vista della programmazione l’intenzione è continuare a proporre quei grandi artisti che solo sapendo cogliere le giuste occasioni è possibile portare in un locale dalla capienza ridotta., sono alcuni dei big che hanno calcato il palco nelle ultime stagioni: «Non cambierà la formula dell’ingresso gratuito - anticipa Ballarano - a volte con cena abbinata. Il mercoledì proporremo sempre delle esclusive, mentre il venerdì e sabato daremo spazio a musicisti locali selezionati con cura. Tre serate al mese vedranno in consolle dj con raffinate selezioni di vinili, prevalentemente funky-afro. Sarà poi del tutto nuovo il menu che punterà sulla cucina gourmet, con una selezione di carni locali e vini di cantine umbre».Intanto da segnare in agenda l’appuntamento di mercoledì 31 ottobre con, mentre a novembre(il 14),(il 21) e(il 28). A dicembre un atteso ritorno, quello deiguidati dal chitarrista di Elio e Le Storie Tese. «Alcuni dei grandi artisti che sono già stati sul palco del Bad King - sottolinea il direttore artistico - si sono affezionati e quindi torneranno. Tra i vari pregi di questo locale, oltre all’impianto di nuova generazione, c’è la doppia sala, cosa che permette di accogliere anche persone a cui magari non interessa il concerto senza disturbare il pubblico».Una ghiotta novità è l’appuntamento Morlacchi Jazzy Party, ogni primo mercoledì del mese a partire dal 7 novembre; uno spazio curato dagli insegnanti del Conservatorio di Perugia, che vedrà sul palco artisti come, ovvero parte del corpo docente dell'istituto perugino. Dopo il live, scatteranno jam session con gli allievi. Le intenzioni dei gestori da questo punto di vista sono chiari: «Questo è un palco aperto alle proposte, siamo davvero disponibili ad accogliere qualunque idea e progetto che abbia un senso. Ci sono collaborazioni attive con altri organizzatori locali, persone che comprendono quanto sia importante la location per la riuscita di un concerto e che quindi ci propongono magari di organizzarlo qui insieme. Nessuna preclusione di genere, la nostra linea artistica si esprimerà prevalentemente il mercoledì, ma per il resto vogliamo che sia un palco della città». Intanto questa sera tra vecchi swing e cantautorato popolare la serata vedrà per la prima volta protagonista Antonio Ballarano da quando è al timone del Bad King, un cambiamento che non gli ha fatto perdere la voglia di cantare.