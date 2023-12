Dal "bagno nella foresta" all'uso dei droni in ambito giornalistico: Tatics da Perugia accompagna gli studenti verso il futuro: «Serve una visione»

PERUGIA - Si chiama letteralmente “bagno nella foresta” ed è ispirata all’antica pratica giapponese dello shinrin-yoku, ovvero una camminata tra gli alberi lasciandosi guidare solo dagli odori e colori della natura, ovviamente senza fretta né distrazioni. Un’esperienza che è stata al centro del progetto che la perugina Tatics, azienda che si occupa di marketing, comunicazione e progettazione europea, ha realizzato negli ultimi mesi coinvolgendo tra le altre l’I.I.S. “Cavour Marconi Pascal” di Perugia e il Liceo Linguistico “Mazzatinti” di Gubbio: «All’inizio è un po’ spiazzante - spiega, responsabile area comunicazione e progetti EU di Tatics - perché porta a riappropriarsi di una dimensione a cui non siamo più abituati. Camminare lentamente, staccarsi dal cellulare e guardarsi intorno per cercare un posto in cui sentirsi a proprio agio… sembrano piccolezze ma anche solo questo ti cambia. Tale tipo di approccio funziona con gli adulti ma ancor più con i ragazzi, se si cerca di trovare una chiave di comunicazione che sia vicina a loro. Ad esempio a margine del Forest Bathing abbiamo proposto un laboratorio di video-making sfruttando la loro attitudine a produrre contenuti». Il progetto europeo, condiviso con altri soggetti internazionali, mostra un forte approccio sperimentale e abbraccia temi fondamentali del nostro presente affrontandoli con metodi all’avanguardia. L’ultimo atto si terrà lunedì prossimo al “Mazzatinti” di Gubbio, con un laboratorio realizzato in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili.

Si è invece tenuto questo mercoledì all’ITET "Capitini" di Perugia l’evento finale del progetto Drones, che si propone di sviluppare le abilità e le competenze degli under 30 nel campo della tecnologia, soprattutto attraverso l'utilizzo di droni.

In particolare gli studenti hanno approfondito l’utilizzo di questi dispositivi in diversi settori, tra cui il giornalismo, per supportarli ad esplorare nuove opportunità di lavoro e professionali: «Quelle che a loro possono sembrare giochi possono trasformarsi in attività lavorative - sottolinea Quatraccioni - e all’evento sono intervenuti ragazzi che hanno fondato una startup in questo settore proprio dopo aver partecipato a un corso sull’uso civile dei droni da noi organizzato qualche anno fa. In questo caso il progetto “Digital tRanformation in jOurnalism and NewS media” si focalizzava sull’uso dei droni in ambito giornalistico, ma abbiamo offerto una panoramica sui tantissimi usi che se ne possono fare. Non vogliamo formare tecnici, ma persone che sappiano quali sono le potenzialità di queste tecnologie». Anche in questo caso si tratta di un progetto europeo, che ha messo i ragazzi a confronto con altre esperienze internazionali, offrendogli la possibilità di interagire e maturare competenze che possono contribuire alla crescita dell’intero territorio.

Non a caso Tatics è anche focalizzata sul marketing territoriale, realizzando progetti che hanno avuto grande risalto in ambito internazionale come “Explore Gerace”, che attraverso la formazione degli imprenditori del piccolo borgo calabro ha dato vita a un catalogo di esperienze turistiche decisamente innovativo: «È un approccio all’avanguardia, perché arrivare lì e trovare l’ologramma che ti guida attraverso la storia del luogo, i visori VR, o la possibilità di sfruttare la realtà aumentata mostrando contenuti aggiuntivi mentre si visita il borgo è già rivoluzionario. Oltre al catalogo di 50 esperienze, dal laboratorio per realizzare la pasta, quello sulla tessitura o la ceramica o la creazione di gioielli, beh, attiva sinergie sul territorio capaci di rendere il tessuto vitale dall’interno».