Bacchetta si candida a guidare la Provincia di Perugia: «Strade e scuole le priorità»

PERUGIA - Luciano Bacchetta ha presentato ufficialmente la sua candidatura e presidente della Provincia di Perugia.«Sono molto affezionato alla Provincia che nel corso degli anni è stato un ente importante, che aveva diverse competenze, risorse economiche e personale di qualità - ha rimarcato Bacchetta, seduto in mezzo ai segretaria provinciali Leonado Miccioni (Pd) e Carlotta Caponi (Psi) - poi purtroppo la situazione istituzionale è notevolmente mutata, se mi sarà consentito dal voto di sindaci e consiglieri, per tutti i 59 Comuni. Le priorità: la gestione e manutenzione di oltre duemila chilometri di strade di competenza, che in parte versano in condizioni non sufficienti; 70 istituzioni scolastiche per circa 130 edificia, alcuni di questi edifici e plessi scolastici anche a seguito del terremoto. Le competenze dunque ci sono, ma servono risorse e dovremo lavorare tutti insieme per determinare un futuro migliore per questo ente».