Baby Spielberg a Perugia: registi già a 6 anni con Santa Croce e Filo Rosso

PERUGIA - Piccoli Steven Spielberg crescono. Anzi, più che piccoli, proprio piccini. Perché i registi di domani a Perugia possono iniziare la carriera già a sei anni, grazie a diversi laboratori sul cinema promossi dalla scuola dell'infanzia Santa Croce e dall'associazione Il Filo rosso, curati dalla Fondazione eLand e in collaborazione con Cinegatti.

Da maggio a ottobre, infatti, bimbi tra i 6 e gli 11 anni, usciti dalla scuola materna o pronti per le medie, possono provarsi con la “macchina da presa”, per mettersi in gioco e realizzando addirittura un piccolo film.

«Insieme realizzeremo un breve cortometraggio dedicato al quartiere di Piazza Maria Montessori (Borgo Sant'Antonio e Rione Porta Sole). Il titolo? Lo deciderete voi – spiegano i promotori rivolgendosi direttamente ai baby registi -. I primi appuntamenti hanno l’obiettivo di raccogliere il materiale audio e video necessario alla realizzazione del cortometraggio: quindi bambini contiamo sulla vostra curiosità e il vostro sguardo attento. Cercate in casa e se li avete, portate con voi anche una piccola videocamera, un telefonino, un tablet».

Perché la macchina da presa, appunto, adesso – nel bene o nel male – è certamente più alla portata dei bambini, con strumenti da ripresa che ormai spesso sanno usare meglio degli adulti. Senza considerare la fantasia dei più piccoli, pronta a scatenarsi senza riserve. Da qui l'altro stimolo del Filo rosso: «Vi invitiamo a passeggiare, filmare ed incontrare le persone che vivono il quartiere». Per un reportage in piena regola, un racconto della zona che farà sognare anche i grandi.

E questi sono gli appuntamenti previsti: si inizia sabato 6 maggio con “La macchina del tempo, dagli etruschi ai giorni nostri”, poi il 13 maggio con “L’arte e la bellezza”, il 20 con “…a spasso con gli amici a 4 zampe” e per finire sabato 17 maggio con “La natura ed il verde del quartiere”.

Per tutti i laboratori il ritrovo è in piazza Maria Montessori alle 10: è possibile partecipare a tutti gli appuntamenti o scegliere solo quelli che più incuriosiscono i novelli Ron Howard.

Il numero massimo di bambini a incontro è di 15 e la prenotazione è obbligatoria: è possibile inviare una mail all’indirizzo associazioneilfilorosso@gmail.com entro lunedì 1° maggio), sapendo anche che in caso di maltempo, gli appuntamenti saranno spostati al giorno successivo.

«Al termine degli appuntamenti di maggio, raccoglieremo tutto il materiale realizzato e al rientro dalle vacanze (settembre e ottobre) sarete chiamati a scoprire come si realizza una pellicola – proseguono gli organizzatori -: ci incontreremo di nuovo, questa volta al cinema, per il montaggio, la realizzazione del cortometraggio e la proiezione».

Davvero un progetto divertente e innovativo, reso possibile da Santa Croce, Filo rosso, eLand e Cinegatti. Tutte le attività proposte sono realizzate all’interno del progetto “Cin.E.Qua il Cinema nell’Educazione per la scoperta dei Quartieri”, realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia. Il progetto è curato da Giove InFormatica srl, ente accreditato dalla Regione Umbria ed impegnato nella progettualità del terzo settore, che da anni si occupa di formazione ed educazione inclusiva. «Il progetto, attraverso la sua strutturazione – chiudono i promotori -, vuole rispondere in maniera coerente agli obiettivi posti dal bando, perché non solo si vuole avvicinare il bambino alla conoscenza critica del linguaggio cinematografico, ma rende il prodotto audiovisivo il veicolo tramite il quale tramandare la memoria culturale e storica, creando un’opportunità di formazione nel campo della conoscenza del proprio quartiere». E allora silenzio e azione. Ciak, si gira.