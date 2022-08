Perugia: ragazzino aggredito, il pestaggio del branco ripreso dalle telecamere

PERUGIA - Ci sarebbero delle telecamere nella zona intorno al Cva e al parco di Villa Pitignano che potrebbero aver ripreso il pestaggio subito nella notte tra giovedì e venerdì scorso da un ragazzino di 14 anni ad opera di una gang di giovanissimi, appena più grandi di lui.

I carabinieri di Ponte San Giovanni, guidati dal luogotenente Mirko Fringuello, sono al lavoro senza sosta per ricostruire l’accaduto e chissà che proprio dalla visione delle telecamere in zona non possano estrarre utili elementi per giungere all’identificazione del gruppo che ha preso il ragazzino a colpi di casco e ginocchiate.

Secondo quanto si apprende, poco prima dell’aggressione ci sarebbe stata una scaramuccia ma nulla che avrebbe potuto giustificare un’aggressione così violenta.