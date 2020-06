Passione rossoverde senza confini, il completino della Ternana per neonati arriva a Bruxelles

Il rossoverde varca i confini. Il kit che la Ternana ha deciso di regalare ai bambini ternani nati al nosocomio Santa Maria di Colle Obito questa volta fa un eccezione. Pantoloncini, calzettoni e magliettina sono stati inviati a Bruxelles dove vive Stefano Parmegiani – ha fatto parte del direttivo dei mitici Freak brothers - e sua moglie Anca, ternana di adozione. (Ha lavorato per quindici anni in un bar di Piazza Tacito). I due, tifosissimi delle fere, hanno chiesto alla società del Presidente Bandecchi il famoso kit e la società ha deciso di rendere felice uno dei tifosi storici della Ternana. Oltre al completo, a casa di Parmegiani a Bruxelles, è arrivato l’orsacchiotto, il body, il bavaglino e il sacco rossoverde. "Ho 47 anni e sono cresciuto in curva Est che ho frequentato per oltre trent’anni – racconta Stefano da Bruxelles – ho la Ternana nel sangue ed ho vissuto l’epopea dei freak Brothers. Per motivi di lavoro mi sono trasferito in Belgio, a Bruxelles, dove sono il responsabile di sala della pizzeria più importante della capitale. Anche quest’anno abbiamo vinto il titolo di miglior pizzeria dello Stato e quindi Terni e la Ternana la conoscono anche qui". Aida è nata il 6 giugno – ha 13 giorni di vita - e quindi il primo vestitino della neonata è rossoverde. "E non poteva essere altrimenti. Io questi colori li ho nel sangue – aggiunge Stefano – la società mi ha fatto un bel regalo. Il Kit è già arrivato e ci ha reso particolarmente felici. La Ternana per noi, per me e mia moglie, è una Fede. Tutte le domeniche aspettiamo con trepidazione il risultato". Stefano Parmegiani a Terni è molto conosciuto. Oltre ad essere stato uno dei Freak Brothers ha giocato anche al calcio. Era un buon giocatore. "Si, ho giocato nella Ternana, nel settore giovanile. Nella mia squadra c’erano anche Marco Di Loreto, Riccardo Zampagna e Goffredo Carocci, allenatore Franco Farracchiati. Dopo la Ternana sono andato all’Elettrocarbonium poi alla Real Serenissima. Presto ho dovuto smettere per andare a lavorare ma il calcio rimane la mia grande passione". Stefano è un fiume in piena. Malgrado la distanza le Fere sono sempre al centro dei suoi pensieri. "Adesso proviamo a vincere la Coppa Italia e poi i play off. Se ci crediamo sono convinto che la serie B quest’anno non ci sfugge. La squadra è forte e noi meritiamo di salire di categoria". Alberto Favilla

