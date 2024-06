Giovedì 13 Giugno 2024, 08:18

PERUGIA - Neanche quindici anni. E già protagonista di un comportamento che, anche tra i big del calcio, viene considerato tra i più brutti e da censurare. Lo sputo di Totti all’avversario a Poulsen resta, a quasi 19 anni di distanza (era il 14 giugno 2005, gara Italia-Danimarca agli Europei in Portogallo), una macchia indelebile nella straordinaria carriera dell’ex capitano della Roma.

Macchia che, fatte le dovute proporzioni, resterà anche nella carriera del calciatore under 15 dell’Oratorio don Bosco Csi Gubbio. Che nel corso del settimo torneo “Araldo Vispi” andato in scena proprio a Gubbio lo scorso fine settimana, ha rimediato una squalifica importante: fuori dal campo fino al 31 marzo dell’anno prossimo. La mano pesante da parte del giudice sportivo Marco Brusco pare del resto giustificata dal report giunto dal referto arbitrale: «Al termine della partita, avvicinatosi all’arbitro con la (finta) intenzione di stringergli la mano - si legge nel dispositivo - subito dopo la ritraeva e nel contempo attingeva l’arbitro allo zigomo con due sputi, accompagnando tale condotta con frasi ingiuriose. Nonostante l’intervento di alcuni tesserati che lo allontanavano dall’arbitro, il predetto reiterava gli insulti tentando di sputare nuovamente all’indirizzo dell’arbitro, non riuscendovi solo perché trattenuto con la forza da un dirigente».

Un comportamento da censurare. Non l’unico. Visto che sempre il giudice sportivo ha squalificato per tre gare un altro giovanissimo calciatore, in questo caso dell’Angelana, per avere, nel corso del “Trofeo Mar Tirreno”, «mentre l'azione di gioco si svolgeva in altra parte del campo», colpito «un avversario con un calcio di media intensità». Anche in questo caso, la categoria di riferimento è quella Under 15.

Insomma, nonostante la gran parte del calcio umbro sia in vacanza in attesa dell’inizio della prossima stagione, continuano gli atti di violenza nei confronti soprattutto degli arbitri. Un fenomeno che, come si è visto nel corso di un intero anno di provvedimenti del giudice sportivo, è assolutamente trasversale non solo a livello di età dei protagonisti di certi atti ma anche perché ha visto negativi protagonisti tanto dirigenti, quanto allenatori che giocatori.

Uno scenario preoccupante soprattutto per quanto riguarda l’aumento di ritiri da parte degli arbitri, spesso poco più che ventenni, perché spaventati da quanto costretti a subire durante le partite che si trovano a dirigere. «Nella nostra regione la situazione è meno grave di altre, ma per le dimensioni e per il contesto sociale e culturale dell’Umbria il numero di casi che si registrano ogni settimana non è di poco conto» ha detto lo stesso giudice sportivo qualche settimana fa.